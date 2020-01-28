В Харькове трамвай смертельно травмировал пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Харькове трамвай совершил наезд на пешехода, в результате чего последний скончался. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
“27 января в 17:50 у дома на проспекте Тракторостроителей трамвай № 23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид 40-50 лет. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных телесных повреждений мужчина погиб.
Добавляется, что информация внесена в Единый учет Немышлянского отдела полиции. Следователем решается вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.
Напомним, в Николаеве мужчина попал под трамвай.