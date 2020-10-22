Во Львове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Во Львове на пл. Данила Галицкого, 2, произошло дорожно-транспортное происшествие - трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Водитель трамвайного маршрута № 8 (1167/68), направлялся в соответствии с графиком в трамвайное депо, после завершения рабочей смены. В это время 29-летняя женщина с малолетним ребенком пыталась перейти дорогу. К сожалению, пешеход травмировалась, не сориентировавшись своевременно и в ситуации на дороге", - пишет издание.
На место происшествия оперативно прибыла карета скорой помощи и экипаж патрульной полиции. По предварительной информации потерпевшую госпитализировали в больницу, угрозы жизни и здоровью нет. Обстоятельства происшествия выясняются, проводятся следственные действия.
Угрозы жизни и здоровью женщины, которая травмировалась результате ДТП, нет.
Напомним, в Харькове трамвай смертельно травмировал пешехода.