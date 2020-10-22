Во Львове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 63714 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 89736 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121006 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104137 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123606 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100233 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101214 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103662 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Во Львове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком

Во Львове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком

Киев  •  УНН

 • 18023 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Во Львове на пл. Данила Галицкого, 2, произошло дорожно-транспортное происшествие - трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Водитель трамвайного маршрута № 8 (1167/68), направлялся в соответствии с графиком в трамвайное депо, после завершения рабочей смены. В это время 29-летняя женщина с малолетним ребенком пыталась перейти дорогу. К сожалению, пешеход травмировалась, не сориентировавшись своевременно и в ситуации на дороге", - пишет издание.

На место происшествия оперативно прибыла карета скорой помощи и экипаж патрульной полиции. По предварительной информации потерпевшую госпитализировали в больницу, угрозы жизни и здоровью нет. Обстоятельства происшествия выясняются, проводятся следственные действия.

Угрозы жизни и здоровью женщины, которая травмировалась результате ДТП, нет.

Напомним, в Харькове трамвай смертельно травмировал пешехода.

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