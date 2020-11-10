Пьяный водитель сбил ребенка возле Кропивницкого: девочка погибла

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Настал час зробити все правильно: Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.
15:53 • 58 просмотра

Настал час зробити все правильно: Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 29685 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 73318 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 108149 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 86296 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 94887 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102318 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101266 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Пьяный водитель сбил ребенка возле Кропивницкого: девочка погибла

Пьяный водитель сбил ребенка возле Кропивницкого: девочка погибла

Киев  •  УНН

 • 14176 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Кропивницкое районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов автомобиль совершил наезд на девочку, после чего водитель скрылся. Об этом УНН сообщили в ГУ НП в Кировоградской области.

Отметим, что ДТП произошло вчера, 9 ноября, около 16:30.

От полученных травм 11-летний ребенок погиб на месте происшествия.

Полицейские установили местонахождение правонарушителя, им оказался 44-летний местный житель. Водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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Гражданина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Украинские Национальные Новости

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