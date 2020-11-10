Пьяный водитель сбил ребенка возле Кропивницкого: девочка погибла
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Кропивницкое районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов автомобиль совершил наезд на девочку, после чего водитель скрылся. Об этом УНН сообщили в ГУ НП в Кировоградской области.
Отметим, что ДТП произошло вчера, 9 ноября, около 16:30.
От полученных травм 11-летний ребенок погиб на месте происшествия.
Полицейские установили местонахождение правонарушителя, им оказался 44-летний местный житель. Водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
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Гражданина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.