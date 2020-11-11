Нічна ДТП у Дніпрі: зіткнулися п'ять автівок, є загиблий і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Дніпрі в ніч на середу, 11 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
Повідомлення про те, що на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту Індустріального району міста Дніпро, сталася ДТП за участю 5 автомобілів, рятувальники отримали 11 листопада о 1:36.
У ДСНС зазначили, що легковик Infiniti під керуванням громадянина 1998 року народження, рухаючись по Слобожанському проспекту, перетнув перехрестя за заборонений сигнал світлофору та здійснив зіткнення з легковиком Honda.
У результаті зіткнення Honda продовжила некерований рух по проїжджій частині та здійснила зіткнення з автомобілями, які стояли на заборонений сигнал світлофора, Audi під керуванням громадянина 1995 року народження, Mazda під керуванням громадянина 1997 року народження та Mazda, за кермом якої перебував громадянин 1997 року народження.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало дві особи, пасажирка легковика Honda від отриманих травм загинула на місці.
Водія автомобіля Honda та пасажира автомобіля Infiniti госпіталізовано до міських лікарень. Про їх стан наразі невідомо.
Додамо, що наразі поліція не коментувала подію.
Нагадаємо, що в Одесі автомобіль Toyota в’їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП постраждало дві жінки та двоє підлітків.