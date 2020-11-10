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В Одесі автівка влетіла в зупинку: постраждало дві жінки і двоє підлітків

Київ • УНН

 • 12619 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Одесі автомобіль "Toyota" в’їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП постраждало дві жінки та двоє підлітків, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП в Одеській області.

Як повідомили у поліції, автомобіль “Toyota” в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди, надійшло до поліції о 18:30.

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“За наявною інформацією, водій „Toyota“, рухаючись по проспекту Небесної сотні, не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка. Зараз вони у лікарні”, — повідомили у поліції.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.

Нагадаємо, у Харкові сталася ДТП із п’ятьма постраждалими.

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