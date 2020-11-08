Масштабна ДТП у центрі Харкова: водію повідомили про підозру

"Слідчі повідомили про підозру водію, який спричинив ДТП у центрі Харкова. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, поліцейські встановили, що 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Слідчими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Як раніше повідомляв УНН, 7 листопада у центрі Харкова сталася масштабна ДТП, внаслідок якої троє людей в тяжкому стані доставлені в лікарні. Пізніше стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео ДТП.