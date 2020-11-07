Масштабна ДТП з наїздом на людей у Харкові: відкрито кримінальне провадження

“Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Як раніше повідомляв УНН, сьогодні у центрі Харкова сталася масштабна ДТП, внаслідок якої троє людей в тяжкому стані доставлені в лікарні.

Повідомлення про ДТП на проспекті Науки надійшло до поліції 7 листопада близько 16:10. За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля “Volkswagen” не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.