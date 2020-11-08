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Масштабное ДТП в центре Харькова: водителю сообщили о подозрении

Масштабное ДТП в центре Харькова: водителю сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Водителю, который 7 ноября вероятно вызвал ДТП на проспекте Науки в Харькове, сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, информирует УНН.

"Следователи сообщили о подозрении водителю, который вызвал ДТП в центре Харькова. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, полицейские установили, что 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Как ранее сообщал УНН, 7 ноября в центре Харькова произошло масштабное ДТП, в результате которого три человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Позже стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео ДТП.

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