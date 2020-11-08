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У МВС розповіли подробиці масштабної ДТП у Харкові та оприлюднили відео наїзду

У МВС розповіли подробиці масштабної ДТП у Харкові та оприлюднили відео наїзду

Київ • УНН

 • 46890 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Винуватцем масштабної ДТП з трьома постраждалими у Харкові став іноземний студент з Ємену, що раніше вже був підозрюваний за статтею “Хуліганство”. Такі подробиці та відео ДТП у своєму Facebook опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. передає УНН.

Він розповів, що два тижні тому, з ініціативи та під керівництвом Прем’єр Міністра України, пройшла нарада за темою наведення порядку з навчанням в Україні іноземних студентів. Геращенко зазначив, що “не всі іноземні студенти їдуть до нас саме вчитися. Багато хто їде займатися зовсім не навчанням”.

“На нараді Прем’єр жорстко поставив питання про те, що йому стало відомо від ряду іноземних послів, що в Україні студенти з їх країн їдуть часто вже не стільки вчитися, а скільки купити диплом і весело провести час. Або зовсім не приїжджають в Україну, а лише отримують тут дипломи про освіту, а потім у себе на батьківщині такий „лікар“ або „вчитель“ не зможе ні апендицит вирізати, ні навчити дітей”, — зазначив заступник очільника МВС.

Він додав, що пише про це, бо “Сьогодні (7 листопада. — ред.) в моєму рідному Харкові відбулася ще одна жахлива ДТП. Причиною його став такий ось іноземний „студент“, з яким, як і тисячам інших були за хабарі видано дозволи на перебування в Україні і за хабарі ставилися заліки та іспити викладачами різних ВНЗ”, — написав Геращенко.

Заступник міністра повідомив, що за кермом Volkswagen Passat був 23-річний громадянин Республіки Ємен Хенді Алі.

“Цей „іноземний студент“ в 2016 році отримав тимчасове право на проживання в Україні на підставі того, що був зарахований на навчання до Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. Тільки я припускаю, що займався він тут зовсім ні навчанням”, — додав Геращенко.

Він повідомив, що на даний момент Хенді Алі затриманий співробітниками поліції. “Поліція і прокуратура буде наполягати на утриманні громадянина Ємену під вартою на період досудового слідства. Судити його будуть не тільки за наїзд на пішоходів, а й за хуліганство. Кілька місяців тому цей іноземний „студент“ напав на дівчину і побив її”, — розповів Геращенко.

“Йому було пред’явлено підозру за статтею „Хуліганство“. Суд його відпустив під заставу в 105 тисяч гривень. Тепер такий варіант повинен бути виключений”, — додав заступник міністра.

Він виявив надію, що “українське правосуддя залишить Хінді Алі років на 6 — 7 в Україні, з місцем проживання в одній з виправно-трудових колоній суворого режиму”.

Геращенко додав, що МВС, під егідою Кабінету Міністрів, допоможе Міносвіти і МОЗ та іншим органам влади навести порядок з тим, “щоб не запрошували будь-кого „вчитись“ в Україні”.

Зокрема, заступник міністра розповів подробиці про стан постраждалих: “постраждалі від наїзду „іноземного студента“ дві жінки, 1970 і 1971 року народження, були негайно доставлені в лікарню швидкої допомоги імені Мещанінова з множинними переломами та забоями. Туди ж був доставлений і 10-річний Артем. У нього попередньо діагностовано закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, перелом кісток передпліччя правої руки”, — розповів він.

Геращенко додав, що на другому відео, яке він додав до публікації, громадянин Ємену “намагається симулювати погіршення свого здоров’я”. Заступник очільника МВС додав, що “це йому не допомогло. Він уже поміщений за грати в ізолятор тимчасового утримання”.

Як раніше повідомляв УНН, вчора у центрі Харкова сталася масштабна ДТП, внаслідок якої троє людей в тяжкому стані доставлені в лікарні. Пізніше стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Повідомлення про ДТП на проспекті Науки надійшло до поліції 7 листопада близько 16:10. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки. Троє потерпілих доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

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