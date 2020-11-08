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В МВД рассказали подробности масштабного ДТП в Харькове и обнародовали видео наезда

Киев  •  УНН

 • 46889 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Виновником масштабного ДТП с тремя пострадавшими в Харькове стал иностранный студент из Йемена, что ранее уже был подозреваемым по статье “Хулиганство”. Такие подробности и видео ДТП в своем Facebook опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. передает УНН.

Он рассказал, что две недели назад, по инициативе и под руководством Премьер-министра Украины, прошло совещание по теме наведение порядка с обучением в Украине иностранных студентов. Геращенко отметил, что “не все иностранные студенты едут к нам именно учиться. Многие едут заниматься вовсе не обучением”.

“На совещании Премьер жестко поставил вопрос о том, что ему стало известно от ряда иностранных послов, что в Украине студенты из их стран едут часто не столько учиться, а сколько купить диплом и весело провести время. Или совсем не приезжают в Украину, а только получают здесь дипломы об образовании, а затем у себя на родине такой „врач“ или „учитель“ не сможет ни аппендицит вырезать, ни научить детей”, — отметил заместитель главы МВД.

Он добавил, что пишет об этом, потому что “Сегодня (7 ноября. — ред.) в моем родном Харькове состоялась еще одна ужасная ДТП. Причиной этого стал такой вот иностранный „студент“, с которым, как и тысячам других были за взятки выданы разрешения на пребывание в Украине и за взятки ставились зачеты и экзамены преподавателями различных вузов”, — написал Геращенко.

Замминистра сообщил, что за рулем Volkswagen Passat был 23-летний гражданин Республики Йемен Хэнди Али.

“Этот „иностранный студент“ в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на обучение в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба. Только я предполагаю, что занимался он здесь не обучением”, — добавил Геращенко.

Он сообщил, что на данный момент Хэнди Али задержан сотрудниками полиции. “Полиция и прокуратура будет настаивать на содержании гражданина Йемена под стражей на период досудебного следствия. Судить его будут не только за наезд на пешеходов, но и за хулиганство. Несколько месяцев назад этот иностранный „студент“ напал на девушку и избил ее”, — рассказал Геращенко.

“Ему было предъявлено подозрение по статье „Хулиганство“. Суд отпустил под залог в 105 тысяч гривен. Теперь такой вариант должен быть исключен”, — добавил замминистра.

Он обнаружил надежду, что “украинское правосудие оставит Хэнди Али лет на 6 — 7 в Украине, с местом жительства в одной из исправительно-трудовых колоний строгого режима”.

Геращенко добавил, что МВД под эгидой Кабинета Министров, поможет Минобразованию и Минздраву и другим органам власти навести порядок с тем, “чтобы не приглашали кого ни попадя „учиться“ в Украине”.

В частности, заместитель министра рассказал подробности о состоянии пострадавших: “пострадавшие от наезда” иностранного студента" две женщины, 1970 и 1971 года, были немедленно доставлены в больницу скорой помощи имени Мещанинова с множественными переломами и ушибами. Туда же был доставлен и 10-летний Артем. У него предварительно диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом костей предплечья правой руки“, — рассказал он.

Геращенко добавил, что на втором видео, которое он добавил к публикации, гражданин Йемена “пытается симулировать ухудшение своего здоровья”. Заместитель главы МВД добавил, что “это ему не помогло. Он уже помещен в тюрьму в изолятор временного содержания”.

Как ранее сообщал УНН, вчера в центре Харькова произошло масштабное ДТП, в результате которого три человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Позже стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство.

Сообщение о ДТП на проспекте Науки поступило в полицию 7 ноября около 16:10. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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