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Водіїв попередили про ожеледицю у п'яти областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. На ранок п'ятниці, 11 грудня, через активний циклон, який пройшов Україною, негода спостерігається в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах тут - ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.

"Станом на 6 годину 11 грудня внаслідок надходження активного циклону, склались несприятливі погодні умови в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях", - повідомили дорожники.

Так, при мінусовій температурі повітря випали дощ та мокрий сніг, внаслідок чого виникла сильна ожеледиця. На дорогах було введено I рівень небезпечності, жовтий. Аби уникнути ДТП та заторів, у цих областях було обмежено рух вантажівок та автобусів. "Станом на 6 годину 11 грудня рух в вказаних областях відновлено", - додали в агентстві.

"Покриття на дорогах державного значення в областях, де спостерігались складні погодні умови, - ожеледиця, східних областях сухе, на решті території мокре", - зазначили дорожники.

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Також вказано, що на перевальних ділянках доріг в Закарпатській області дощ. Покриття на перевалах мокре.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації ожеледиці та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили в агентстві.

Протягом доби на "гарячу лінію" Укравтодору від водіїв надійшло 27 скарг щодо незадовільного зимового утримання доріг.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 808 одиниці техніки та 1183 робітників.

Додамо, за прогнозом синоптиків, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях на дорогах ожеледиця, у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

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