Вітер з ожеледдю та до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні на більшості території України мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. Сьогодні на заході та півдні країни пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла на півдні до 8° морозу на сході країни, вдень від 2° морозу до 7° тепла, найтепліше - у західній та південній частині країни.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу на позаминулих вихідних вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.