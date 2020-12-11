Ветер с гололедом и до 7° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По Украине в пятницу, 11 декабря, ожидается местами мокрый снег с дождем, гололед и ветер. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 8 градусов мороза до 7 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня на большинстве территории Украины мокрый снег и дождь, местами гололед. Сегодня на западе и юге страны порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью от 4° тепла на юге до 8° мороза на востоке страны, днем от 2° мороза до 7° тепла, теплее всего - в западной и южной части страны.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу на позапрошлых выходных уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.