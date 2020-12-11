Водителей предупредили о гололедице в пяти областях

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76530 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100247 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116477 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151516 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199497 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 195269 просмотра

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. На утро пятницы, 11 декабря, из-за активного циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдается в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь - гололедица. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.

"По состоянию на 6 часов 11 декабря в результате прохождения активного циклона, сложились неблагоприятные погодные условия в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях", - сообщили дорожники.

Так, при минусовой температуре воздуха выпали дождь и мокрый снег, в результате чего возникла сильная гололедица. На дорогах был введен I уровень опасности, желтый. Чтобы избежать ДТП и пробок, в этих областях было ограничено движение грузовиков и автобусов. "По состоянию на 6:00 11 декабря движение в указанных областях восстановлено", - добавили в агентстве.

"Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где наблюдались сложные погодные условия, - гололедица, в восточных областях сухое, на остальной территории мокрое", - отметили дорожники.

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Также указано, что на перевалочных участках дорог в Закарпатской области дождь. Покрытие на перевалах мокрое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации гололеда и обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.

В течение суток на "горячую линию" Укравтодора от водителей поступило 27 жалоб по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 808 единиц техники и 1183 рабочих.

Добавим, по прогнозу синоптиков, 11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях на дорогах гололедица, в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

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