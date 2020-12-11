Водителей предупредили о гололедице в пяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На утро пятницы, 11 декабря, из-за активного циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдается в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь - гололедица. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По состоянию на 6 часов 11 декабря в результате прохождения активного циклона, сложились неблагоприятные погодные условия в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях", - сообщили дорожники.
Так, при минусовой температуре воздуха выпали дождь и мокрый снег, в результате чего возникла сильная гололедица. На дорогах был введен I уровень опасности, желтый. Чтобы избежать ДТП и пробок, в этих областях было ограничено движение грузовиков и автобусов. "По состоянию на 6:00 11 декабря движение в указанных областях восстановлено", - добавили в агентстве.
"Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где наблюдались сложные погодные условия, - гололедица, в восточных областях сухое, на остальной территории мокрое", - отметили дорожники.
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Также указано, что на перевалочных участках дорог в Закарпатской области дождь. Покрытие на перевалах мокрое.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации гололеда и обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.
В течение суток на "горячую линию" Укравтодора от водителей поступило 27 жалоб по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 808 единиц техники и 1183 рабочих.
Добавим, по прогнозу синоптиков, 11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях на дорогах гололедица, в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).