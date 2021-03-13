В Харьковской области столкнулись три автомобиля: пострадали дети

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28307 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43656 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103819 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139920 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192964 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192230 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277533 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 323830 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157770 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143106 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Харьковской области столкнулись три автомобиля: пострадали дети

В Харьковской области столкнулись три автомобиля: пострадали дети

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В Харьковской области 13 марта столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых - дети, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей “Volkswagen Jetta”, “ВАЗ-110”, “МАН” и “Ford” произошло на участке дороги М-03 км 479 + 800.

Как отмечают в полиции, 50-летний водитель грузовика “МАН” не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем “ВАЗ-110”. В дальнейшем грузовой автомобиль въехал в легковушки “Volkswagen Jetta” и “Ford”.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля “ВАЗ-110”, 33-летняя водитель “Volkswagen Jetta” с двумя малолетними детьми.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции № 2 Харьковского районного управления № 3. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Сегодня в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб работник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников.

В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг, произошло столкновение автомобиля “Subaru” с грузовиком “MAN” в результате чего погиб 43-летний водитель легковушки — работник полиции , который находился вне службы.

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