В Харьковской области столкнулись три автомобиля: пострадали дети
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Харьковской области 13 марта столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых - дети, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей “Volkswagen Jetta”, “ВАЗ-110”, “МАН” и “Ford” произошло на участке дороги М-03 км 479 + 800.
Как отмечают в полиции, 50-летний водитель грузовика “МАН” не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем “ВАЗ-110”. В дальнейшем грузовой автомобиль въехал в легковушки “Volkswagen Jetta” и “Ford”.
В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля “ВАЗ-110”, 33-летняя водитель “Volkswagen Jetta” с двумя малолетними детьми.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции № 2 Харьковского районного управления № 3. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
Сегодня в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб работник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников.
В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг, произошло столкновение автомобиля “Subaru” с грузовиком “MAN” в результате чего погиб 43-летний водитель легковушки — работник полиции , который находился вне службы.