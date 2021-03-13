На Донеччині в ДТП загинув поліцейський

Цитата

“Трагічна подія сталася вчора, 12 березня, близько 16:00 поблизу Лимана. Перебуваючи на службі, поліцейський на автомобілі повертався до Слов’янська. Побачивши перед собою авто, що виїхало на зустрічну смугу, Костянтин Колесников намагався уникнути зіткнення, проте аварії оминути не вдалося. Поліцейський загинув на місці. Водійка іншого авто не постраждала”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що 30-річний капітан поліції відділу поліції № 4 (Слов’янськ) Краматорського районного управління поліції присвятив службі в органах внутрішніх справ дев’ять років життя.

Також в поліції повідомляють, що Костянтин Колесников — переселенець, у 2014 році залишився вірним присязі та виїхав з тимчасово окупованого Донецька. Є учасником бойових дій, він пройшов Дебальцеве. У загиблого залишився восьмирічний син.

Доповнення

На Одещині у смертельну автокатастрофу потрапив патрульний поліцейський на службовій автівці.



Нагадаємо, у Львові поліцейський вистрелив собі у голову.