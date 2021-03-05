На Одещині у смертельну аварію потрапив поліцейський

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Аварія сталася поблизу КП “Дачне”.

Внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій та ще двоє пасажирів цієї автівки травмовані.

Зараз на місці аварії, працюють поліцейські. Обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо

На Буковині правоохоронці затримали водія, який ввечері у суботу у нетверезому стані скоїв ДТП зі смертельними наслідками.

У Вінницькій області легковик влетів в авто місцевої групи реагування поліції, яка їхала на виклик. У результаті аварії травмувався поліцейський, водій “Део” та двоє його пасажирів.