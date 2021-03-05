В Одесской области в смертельную аварию попал полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Одесской области в смертельную автокатастрофу попал патрульный полицейский на служебной машине. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Детали
Авария произошла вблизи КП “Дачное”.
В результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.
Сейчас на месте аварии работают полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.
Напомним
На Буковине правоохранители задержали водителя , который вечером в субботу в нетрезвом состоянии совершил ДТП со смертельным исходом.
В Винницкой области легковушка влетела в авто местной группы реагирования полиции, которая ехала на вызов. В результате аварии получил травму полицейский, водитель “Дэу” и двое его пассажиров.