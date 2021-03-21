В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Шевченковском районе Днепра в субботу вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 5 человек, трое из которых — дети, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, пишет УНН.
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“20 марта в 22:03 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская Шевченковского района города Днепра... По прибытии спасателей на место происшествия установлено, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей „Hyundai Getz“ и „Daewoo Lanos“”, — сообщают в ГСЧС.
Детали
Там отмечают, что в результате происшествия пострадали 5 человек, трое из которых — дети.
“Двух женщин госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу № 16. Мальчика и двух девочек — в Днепровскую областную детскую клиническую больницу”, — добавили спасатели.
В ГСЧС сообщили, что для того, чтобы предотвратить возгорание, пожарные отключили батареи поврежденных автомобилей и смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Добавим
В Харьковской области 13 марта столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых — дети.