На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Британский сухогруз Rubymar, который затонул в Красном море после атаки хуситов, перевозил около 21 тыс. тонн удобрений, в химический состав которых входит фосфат и сульфат аммония, что рискует нанести вред окружающей среде. Об этом заявило Центральное командование ВС США, передает УНН.

Детали

По данным государственных представителей, морское судно затонуло вечером 1 марта. Причинами происшествия стали неблагоприятные погодные условия и сильный ветер.

На борту британского сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений. Они содержат сульфат и фосфат аммония, что может нанести вред окружающей среде.

Дополнение

Сухогруз Rubymar, следовавший под флагом Белиза из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию, получил серьезные повреждения в результате нападения хуситов в середине февраля. Экипаж был вынужден срочно покинуть судно.

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