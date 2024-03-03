На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  147969 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  184239 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  169921 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  200352 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  215941 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  174917 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  162568 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  159733 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  173120 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172449 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Грузовое судно, перевозившее 21 000 тонн удобрений, затонуло в Красном море после того, как было повреждено во время предыдущей атаки хуситов в середине февраля.

Война •   •  11641 просмотра
На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Япония примет участие в учениях по космической обороне под руководством Франции вместе со странами-членами и партнерами НАТО с целью противодействия текущим и будущим угрозам в космосе.

Война •   •  15594 просмотра
Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Трамп победил на голосованиях в трех штатах

Трамп выиграл республиканские кокусы в Миссури, Мичигане и Айдахо, победив бывшего посла ООН Никки Хейли и увеличив количество своих делегатов.

Выборы 2014 •   •  11089 просмотра
Трамп победил на голосованиях в трех штатах

NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня

Согласно новому опросу NYT, Трамп получил бы 48% поддержки, а Байден - 43%, если бы президентские выборы состоялись сегодня.

Политика •   •  20835 просмотра
NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня

В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии

Сенат обсудил, как российские военные продолжают использовать американские технологии в вооружении, несмотря на санкции, приводя данные, свидетельствующие об использовании 211 полупроводников и микросхем американского производства в российских ракетах и оборудовании.

Война •   •  34702 просмотра
В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии

В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку

Грузовой поезд, перевозивший силиконовые гранулы, сошел с рельсов и упал в реку в Пенсильвании, высыпав в воду свой груз - силиконовые гранулы и дизельное топливо.

Новости Мира •   •  26790 просмотра
В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку

ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление

Российская ФСБ вербует украинцев, которые нелегально путешествуют в Приднестровье, выбивая из них информацию об украинских военных объектах и пограничных мероприятиях, а также убеждая их работать информаторами, угрожая в противном случае вернуть их в Украину.

Война •   •  31081 просмотра
ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление

Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах

Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто на фоне сообщений о взрывах в Крыму.

Война •   •  25957 просмотра
Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы, в связи с чем была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях Украины.

Война •   •  25583 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

Задержка дополнительной помощи Украине ставит под угрозу еще больше жизней - Санду

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала задержку с предоставлением дополнительной помощи Украине после того, как в результате атаки российского беспилотника в Одессе погибли мирные жители, заявив, что каждый день без помощи ставит под угрозу больше жизней.

Война •   •  26732 просмотра
Задержка дополнительной помощи Украине ставит под угрозу еще больше жизней - Санду