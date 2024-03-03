На борту суховантажного судна, що затонуло в Червоному морі, було 21 тис. тонн добрив.
Київ • УНН
Вантажне судно, що перевозило 21 000 тонн добрив, затонуло в Червоному морі після того, як було пошкоджене під час попередньої атаки хуситів в середині лютого.
Британський суховантаж Rubymar, який затонув у Червоному морі після атаки хуситів, перевозив близько 21 тис. тонн добрив, до хімічного складу яких входить фосфат і сульфат амонію, що ризикує завдати шкоди навколишньому середовищу. Про це заявило Центральне командування ЗС США, передає УНН.
Деталі
За даними державних представників, морське судно затонуло увечері 1 березня. Причинами події стали несприятливі погодні умови та сильний вітер.
На борту британського суховантажного судна, що затонуло в Червоному морі, було 21 тис. тонн добрив. Вони містять сульфат і фосфат амонію, що може завдати шкоди навколишньому середовищу.
Доповнення
Суховантаж Rubymar, що прямував під прапором Беліза з Об'єднаних Арабських Еміратів до Болгарії, отримав серйозні пошкодження внаслідок нападу хуситів у середині лютого. Екіпаж був змушений терміново залишити судно.
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