росія втратила 20% бойового складу чорноморського флоту, "червона лінія" – це 40%
Київ • УНН
За словами капітана ВМС України, Росія втратила 20% особового складу та кораблів Чорноморського флоту, наблизившись до "червоної лінії" у 40% втрати боєздатності.
20% бойового складу чорноморського флоту або знищено, або дуже серйозно пошкоджено. Виконувати свої функції не можуть ці кораблі. Про це в ефірі телеканал "Ми-Україна" розповів капітан 1 рангу запасу ВМС Андрій Риженко, передає УНН.
Деталі
На його думку, з операційної точки зору "червона лінія" – це 40% кораблів. При такому показнику їхній флот вже не зможе виконувати свої функції повною мірою. Така цифра стосується угрупування надводних сил.
Наприклад, якщо сформований десантний загін і 40% його знищено, то вважається, що він не буде здатний виконати своє завдання.
Повсюди уламки та бите скло: росіяни досі не відновили будівлю штабу чорноморського флоту рф у Севастополі02.03.24, 21:05 • 34170 переглядiв