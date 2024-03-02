Повсюди уламки та бите скло: росіяни досі не відновили будівлю штабу чорноморського флоту рф у Севастополі
Київ • УНН
Будівля штабу Чорноморського флоту росії в окупованому Криму, пошкоджена українським ракетним ударом восени 2022 року, досі не відновлена: на фотографіях видно, що будівля залишається в поганому стані, зовні заросла і завалена сміттям.
росіяни досі не відновили будівлю штабу чорноморського флоту росії в окупованому Криму, яку восенипід час ракетної атаки пошкодили Сили оборони України. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", пише УНН.
Деталі
Місцеві зробили фото будівлі штабу чорноморського флоту росії. На опублікованих кадрах видно, що будівлю ніхто не ремонтує, а подекуди зруйновані стіни заросли бур'яном.
На фото також видно, що будівля знаходиться в поганому стані, зокрема сильно пошкоджено дах.
Все усіяно уламками та битим склом.Ніхто прибирати не поспішає
Довідково
Минулого року, 22 вересня, в окупованому Криму прогриміли вибухи. У міноборони росії заявили про "успішне" відбиття атаки дронів і ракет.
Того ж дня в Центрі стратегічних комунікацій підтвердили, що ЗСУ завдали успішного удару по штабу командування чф рф.
Нагадаємо
У грудні 2023 року партизани заявили, що штаб чорноморського флоту росії в Севастополі пошкоджений, але частково функціонує після вересневого ракетного удару.