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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8578 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Повсюди уламки та бите скло: росіяни досі не відновили будівлю штабу чорноморського флоту рф у Севастополі

Київ • УНН

 • 34170 перегляди

Будівля штабу Чорноморського флоту росії в окупованому Криму, пошкоджена українським ракетним ударом восени 2022 року, досі не відновлена: на фотографіях видно, що будівля залишається в поганому стані, зовні заросла і завалена сміттям.

Повсюди уламки та бите скло: росіяни досі не відновили будівлю штабу чорноморського флоту рф у Севастополі

росіяни досі не відновили будівлю штабу чорноморського флоту росії в окупованому Криму, яку восенипід час ракетної атаки пошкодили Сили оборони України. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі

Місцеві зробили фото будівлі штабу чорноморського флоту росії. На опублікованих кадрах видно, що будівлю ніхто не ремонтує, а подекуди зруйновані стіни заросли бур'яном. 

На фото також видно, що будівля знаходиться в поганому стані, зокрема сильно пошкоджено дах. 

Все усіяно уламками та битим склом.Ніхто прибирати не поспішає

- йдеться в дописі. 

Довідково

Минулого року, 22 вересня, в окупованому Криму прогриміли вибухи. У міноборони росії заявили про "успішне" відбиття атаки дронів і ракет.

Того ж дня в Центрі стратегічних комунікацій підтвердили, що ЗСУ завдали успішного удару по штабу командування чф рф.

Нагадаємо

У грудні 2023 року партизани заявили, що штаб чорноморського флоту росії в Севастополі пошкоджений, але частково функціонує після вересневого ракетного удару.

Володимир Омельченко

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