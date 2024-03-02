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Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе

Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 19:05  •  12632 просмотра

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Здание штаба Черноморского флота россии в оккупированном Крыму, поврежденное украинским ракетным ударом осенью 2022 года, до сих пор не восстановлено: на фотографиях видно, что здание остается в плохом состоянии, снаружи заросло и завалено мусором.

россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота россии в оккупированном Крыму, которое осенью во время ракетной атаки повредили Силы обороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Местные сделали фото здания штаба черноморского флота россии. На опубликованных кадрах видно, что здание никто не ремонтирует, а кое-где разрушенные стены заросли бурьяном. 

На фото также видно, что здание находится в плохом состоянии, в частности сильно повреждена крыша. 

Все усеяно осколками и битым стеклом. Никто убирать не спешит

- говорится в заметке. 

Справочно

В прошлом году, 22 сентября, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В минобороны россии заявили об "успешном" отражении атаки дронов и ракет.

В тот же день в Центре стратегических коммуникаций подтвердили, что ВСУ нанесли успешный удар по штабу командования чф рф.

Напомним

В декабре 2023 года партизаны заявили, что штаб черноморского флота россии в Севастополе поврежден, но частично функционирует после сентябрьского ракетного удара.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Повсюди уламки та бите скло: росіяни досі не відновили будівлю штабу чорноморського флоту рф у Севастополі
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Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе

Здание штаба Черноморского флота россии в оккупированном Крыму, поврежденное украинским ракетным ударом осенью 2022 года, до сих пор не восстановлено: на фотографиях видно, что здание остается в плохом состоянии, снаружи заросло и завалено мусором.

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