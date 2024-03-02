Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе
Киев • УНН
Здание штаба Черноморского флота россии в оккупированном Крыму, поврежденное украинским ракетным ударом осенью 2022 года, до сих пор не восстановлено: на фотографиях видно, что здание остается в плохом состоянии, снаружи заросло и завалено мусором.
россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота россии в оккупированном Крыму, которое осенью во время ракетной атаки повредили Силы обороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
Местные сделали фото здания штаба черноморского флота россии. На опубликованных кадрах видно, что здание никто не ремонтирует, а кое-где разрушенные стены заросли бурьяном.
На фото также видно, что здание находится в плохом состоянии, в частности сильно повреждена крыша.
Все усеяно осколками и битым стеклом. Никто убирать не спешит
Справочно
В прошлом году, 22 сентября, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В минобороны россии заявили об "успешном" отражении атаки дронов и ракет.
В тот же день в Центре стратегических коммуникаций подтвердили, что ВСУ нанесли успешный удар по штабу командования чф рф.
Напомним
В декабре 2023 года партизаны заявили, что штаб черноморского флота россии в Севастополе поврежден, но частично функционирует после сентябрьского ракетного удара.
Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе
Здание штаба Черноморского флота россии в оккупированном Крыму, поврежденное украинским ракетным ударом осенью 2022 года, до сих пор не восстановлено: на фотографиях видно, что здание остается в плохом состоянии, снаружи заросло и завалено мусором.
В Одессе под завалами нашли тело восьмой жертвы ночной атаки рф
Спасатели в Одессе нашли тело восьмой жертвы, которая погибла в результате удара российского беспилотника по жилому дому.
В Винницкой области обезвредили российскую крылатую ракету Х-101
Правоохранители и спасатели в Винницкой области обезвредили остатки российской крылатой ракеты, которая не сдетонировала при падении.
США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь для жителей Газы
США впервые сбросили помощь жителям сектора Газа, используя три самолета C-130, сбросив палестинцам более 35 000 пайков.
Берлин подтвердил перехват разговора немецких офицеров о TAURUS
Министерство обороны Германии подтвердило подлинность перехваченного разговора между офицерами ВВС, но не смогло подтвердить точность обсуждаемых деталей из-за возможных изменений.
россияне пытаются прорвать оборону на Авдеевском на Новопавловском направлениях - Генштаб
Украинские войска отражают многочисленные российские атаки по всему фронту и наносят авиаудары по позициям противника.
В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы
Грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, перевозившее 41 тонну удобрений, затонуло в Красном море после нападения йеменских хуситов, что может вызвать экологическую катастрофу.
Зеленский дал Сырскому карт-бланш на любые кадровые изменения в армии
Президент Украины заявил, что Главнокомандующий Вооруженных Сил имеет все полномочия для проведения любых кадровых изменений в армии и ожидает от него доклада с предложениями по дальнейшим изменениям.
Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых
российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства, инфраструктуру и ранив двух пожилых женщин.
"В таких атаках нет военного смысла": на фоне обстрела Одессы Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров срочно предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов от ударов российских беспилотников.