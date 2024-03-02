Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе

россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота россии в оккупированном Крыму, которое осенью во время ракетной атаки повредили Силы обороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Местные сделали фото здания штаба черноморского флота россии. На опубликованных кадрах видно, что здание никто не ремонтирует, а кое-где разрушенные стены заросли бурьяном.

На фото также видно, что здание находится в плохом состоянии, в частности сильно повреждена крыша.

Все усеяно осколками и битым стеклом. Никто убирать не спешит - говорится в заметке.

Справочно

В прошлом году, 22 сентября, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В минобороны россии заявили об "успешном" отражении атаки дронов и ракет.

В тот же день в Центре стратегических коммуникаций подтвердили, что ВСУ нанесли успешный удар по штабу командования чф рф.

Напомним

В декабре 2023 года партизаны заявили, что штаб черноморского флота россии в Севастополе поврежден, но частично функционирует после сентябрьского ракетного удара.