россия потеряла 20% боевого состава черноморского флота, "красная линия" - это 40%
Киев • УНН
По словам капитана ВМС Украины, Россия потеряла 20% личного состава и кораблей Черноморского флота, приблизившись к "красной линии" в 40% потери боеспособности.
20% боевого состава черноморского флота либо уничтожено, либо очень серьезно повреждено. Выполнять свои функции не могут эти корабли. Об этом в эфире телеканал "Мы-Украина" рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Андрей Рыженко, передает УНН.
Детали
По его мнению, с операционной точки зрения "красная линия" - это 40% кораблей. При таком показателе их флот уже не сможет выполнять свои функции в полной мере. Такая цифра касается группировки надводных сил.
Например, если сформирован десантный отряд и 40% его уничтожено, то считается, что он не будет способен выполнить свою задачу.
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россия потеряла 20% боевого состава черноморского флота, "красная линия" - это 40%
По словам капитана ВМС Украины, Россия потеряла 20% личного состава и кораблей Черноморского флота, приблизившись к "красной линии" в 40% потери боеспособности.
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