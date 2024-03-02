россия потеряла 20% боевого состава черноморского флота, "красная линия" - это 40%

20% боевого состава черноморского флота либо уничтожено, либо очень серьезно повреждено. Выполнять свои функции не могут эти корабли. Об этом в эфире телеканал "Мы-Украина" рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Андрей Рыженко, передает УНН.

Детали

По его мнению, с операционной точки зрения "красная линия" - это 40% кораблей. При таком показателе их флот уже не сможет выполнять свои функции в полной мере. Такая цифра касается группировки надводных сил.

Например, если сформирован десантный отряд и 40% его уничтожено, то считается, что он не будет способен выполнить свою задачу. сказал капитан 1 ранга запаса ВМС Андрей Рыженко

Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе