На аэродроме в самаре у рф уничтожен российский вертолет Ми-8: ГУР показало кадры

В россии на аэродроме "кряж" в городе самара сегодня уничтожили вертолет Ми-8, сообщили в среду в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

17 апреля 2024 года на аэродроме "кряж" в городе самара уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава - сообщили в ГУР в Telegram.

Указано, что стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

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