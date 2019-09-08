МИД призвал усилить международное давление на Россию из-за "выборов" в оккупированном Крыму

Отмечено, что АР Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

"Так называемые местные выборы составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "территори на целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" 2016-2018, а также ряда международных договоров, участниками которых являются Украина и РФ", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве отметили, что результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины, заявили в министерстве.

Там добавили, что новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма. Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая нормализация и налаживания диалога по образцу безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям.

"МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также усилить усилия с целью прекращения оккупации Крыма", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в России начался единый день голосования. Ожидается, что сегодня пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня.

Прокуратура Крыма призвала не принимать участие в незаконных выборах, которые Россия проводит сегодня на временно оккупированной территории полуострова.