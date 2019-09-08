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МЗС закликало посилити міжнародний тиск на Росію через "вибори" в окупованому Криму

МЗС закликало посилити міжнародний тиск на Росію через "вибори" в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 12998 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з проведенням Російською Федерацією 8 вересня 2019 року на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь "місцевих виборів" до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зазначено, що АР Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Одним з ключових обов’язків держави-окупанта є дотримання національного законодавства держави-суверена, тобто України.

"Так звані місцеві вибори становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)" 2016 – 2018 років, а також низки міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та РФ", - пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві зазначили, що результати цього незаконного голосування є юридично нікчемними і не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України, заявили у міністерстві.

Там додали, що нові порушення міжнародного права з боку РФ свідчать про необхідність не лише продовження, але й посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі у вигляді обмежувальних заходів, пов’язаних з окупацією Криму. Будь-які кроки, спрямовані на послаблення санкційного тиску, так звана нормалізація та налагодження діалогу на зразок безумовного відновлення роботи РФ у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень.

"МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих місцевих виборів в тимчасово окупованому Криму, не допускати контактів на національному та регіональному рівнях з незаконними інституціями російської окупаційної адміністрації та її представниками, а також посилити зусилля з метою припинення окупації Криму", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні у Росії почався єдиний день голосування. Очікується, що сьогодні пройде понад 5 тис. виборів різного рівня. 

Прокуратура Криму закликала не брати участь у незаконних виборах, які Росія проводить сьогодні на тимчасово окупованій території півострову.

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