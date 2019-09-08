Українська прокуратура закликала не брати участь у "виборах" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Прокуратура Криму закликала не брати участь у незаконних виборах, які Росія проводить сьогодні на тимчасово окупованій території півострову. Про це повідомила прессекретар прокуратури Криму Катерина Діденко на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
"Так звані вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад, які РФ проводить сьогодні, 8 вересня 2019 року, на території тимчасово окупованого півострову, не визнаються законними в Україні, ЄС, США і ряді інших країн світу.
Прокуратура АР Крим закликає не брати участь в незаконних виборах на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Також повідомляти в правоохоронні органи автономії про всі відомі факти організації та проведення незаконних виборів в Криму", - написала Діденко.
Також вона нагадала, що в рамках кримінального провадження голові "Избирательной комиссии Республики Крым" повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, і оголошено цю особу в розшук.
Нагадаємо, сьогодні у Росії почався єдиний день голосування. Очікується, що сьогодні пройде понад 5 тис. виборів різного рівня.