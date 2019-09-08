Украинская прокуратура призвала не участвовать в "выборах" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Прокуратура Крыма призвал не участвовать в незаконных выборах, которые Россия проводит сегодня на временно оккупированной территории полуострова. Об этом сообщила прессекретар прокуратуры Крыма Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Так называемые выборы депутатов крымского парламента и местных советов, которые РФ проводит сегодня, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова, не признаются законными в Украине, ЕС, США и ряде других стран мира.
Прокуратура АР Крым призывает не участвовать в незаконных выборах на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополь. Также сообщать в правоохранительные органы автономии обо всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов в Крыму", - написала Диденко.
Также она напомнила, что в рамках уголовного производства главе "Избирательное комиссии Республики Крым" сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти, и объявлено это лицо в розыск.
Напомним, сегодня в России начался единый день голосования. Ожидается, что сегодня пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня.