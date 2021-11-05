МИД РФ направил Украине свои предложения по "видению" заключительного документа потенциальной нормандской встречи

Цитата

“Из последнего, что произошло на дипломатическом треке: министерство иностранных дел Российской Федерации направило свои предложения в Германии, Франции и Украины, их видение того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел”, — сказал Кулеба.

Детали

В то же время, по словам министра, упомянутый документ “написан таким образом, что он не оставляет никакого сомнения, кроме как подтверждение того, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время, как мы видим нагнетание российской пропаганды и раскрутки этого маховика гибридной войны”.

Контекст

Ранее на этой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала партнерам свои предложения касательно новой встрече в “нормандском формате” (Украина, Германия, Франция, Россия) и ожидает их реакции.

Добавим

Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в “нормандском формате” на уровне глав МИД.

Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, которая состоялась 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие “предпосылок к возможной организации” по необходимости и нормандского саммита.

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но на данный момент никаких сигналов украинское дипведомство не получало.

Добавим, что ранее СМИ РФ сообщили, что лидеры стран “нормандского формата” не смогли согласовать проведение саммита, ограничившись переговорами на уровне глав МИД четырех государств.