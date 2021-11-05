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МЗС РФ надіслало Україні свої пропозиції щодо "бачення" заключного документу потенційної нормандської зустрічі

Київ • УНН

 • 28842 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало свої пропозиції до Німеччини, Франції та України, в якому висловило власне “бачення” того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ у “нормандському” форматі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

МЗС РФ надіслало Україні свої пропозиції щодо "бачення" заключного документу потенційної нормандської зустрічі

Цитата

“З останнього, що відбулося на дипломатичному треку: міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало свої пропозиції до Німеччини, Франції та України, їхнє бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ”, — сказав Кулеба.

Деталі

Водночас, зі слів міністра, згаданий документ “написаний таким чином, що він не залишає жодного сумніву, окрім як підтвердження того, що міністр Лавров продовжує уникати цієї зустрічі у той час, як ми бачимо нагнітання російської пропаганди і розкручування цього маховика гібридної війни”.

Контекст

Раніше цього тижня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія передала партнерам свої пропозиції щодо нової зустрічі в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція, Росія) та очікує їхньої реакції.

Додамо

Україна та партнери за останні кілька місяців неодноразово закликали Росію провести зустріч у “нормандському форматі” на рівні глав МЗС.

Так, за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, яка відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, у тому числі, обговорити наявність “передумов до можливої організації” за необхідності та нормандського саміту.

Після цього у Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту високого рівня.

Кулеба, відповідаючи на питання про можливість проведення саміту на рівні глав МЗС, раніше казав, що Україна очікує сигнал від Москви, але поки що жодних сигналів українське дипвідомство не отримувало.

Додамо, що раніше ЗМІ РФ повідомили, що лідери країн “нормандського формату” не змогли погодити проведення саміту, обмежившись переговорами на рівні глав МЗС чотирьох держав.

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