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МЗС о ресурсном соглашении с США: оно хорошее, и мы хотим подписать его как можно быстрее

Киев • УНН

 • 16967 просмотра

МЗС Украины заявляет о готовности как можно скорее подписать рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития с США. Соглашение предполагает сотрудничество в сфере полезных ископаемых и создание фонда восстановления с 50% вкладом Украины.

МЗС о ресурсном соглашении с США: оно хорошее, и мы хотим подписать его как можно быстрее

Украина хочет как можно быстрее подписать рамочное соглашение с США о создании инвестиционного фонда развития. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Что касается соглашения. Украина действительно была готова его подписать и остается готовой заключить соглашение с США. Это хорошее соглашение, и мы хотим его достичь, подписать. Мы хотели бы подписать это соглашение как можно быстрее

- сказал Тихий.

Он считает, что это важный элемент в украинско-американском стратегическом партнерстве.

В случае заключения ресурсного соглашения Украина станет стратегическим местом для США - Дуда06.03.25, 19:23 • 23265 просмотров

Дополнение

6 марта Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп хочет связать предложенное американо-украинское соглашение о полезных ископаемых с требованием к Киеву как можно быстрее установить перемирие. По словам источников, в ближайшие дни соглашение может сдвинуться с мертвой точки.

4 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития. Документ предполагает сотрудничество в сфере полезных ископаемых и создание фонда восстановления с 50% вкладом Украины.

3 марта конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик сообщил о подписании "в кратчайшие сроки" соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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