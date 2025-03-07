МЗС о ресурсном соглашении с США: оно хорошее, и мы хотим подписать его как можно быстрее
Киев • УНН
МЗС Украины заявляет о готовности как можно скорее подписать рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития с США. Соглашение предполагает сотрудничество в сфере полезных ископаемых и создание фонда восстановления с 50% вкладом Украины.
Украина хочет как можно быстрее подписать рамочное соглашение с США о создании инвестиционного фонда развития. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.
Что касается соглашения. Украина действительно была готова его подписать и остается готовой заключить соглашение с США. Это хорошее соглашение, и мы хотим его достичь, подписать. Мы хотели бы подписать это соглашение как можно быстрее
Он считает, что это важный элемент в украинско-американском стратегическом партнерстве.
В случае заключения ресурсного соглашения Украина станет стратегическим местом для США - Дуда06.03.25, 19:23 • 23265 просмотров
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6 марта Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп хочет связать предложенное американо-украинское соглашение о полезных ископаемых с требованием к Киеву как можно быстрее установить перемирие. По словам источников, в ближайшие дни соглашение может сдвинуться с мертвой точки.
4 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать рамочное соглашение о создании инвестиционного фонда развития. Документ предполагает сотрудничество в сфере полезных ископаемых и создание фонда восстановления с 50% вкладом Украины.
3 марта конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик сообщил о подписании "в кратчайшие сроки" соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.