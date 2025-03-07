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МЗС про ресурсну угоду зі США: вона хороша, і ми хочемо підписати її якомога швидше

Київ • УНН

 • 16971 перегляди

МЗС України заявляє про готовність якнайшвидше підписати рамкову угоду про створення інвестиційного фонду розвитку зі США. Угода передбачає співпрацю у сфері корисних копалин та створення фонду відновлення з 50% внеском України.

МЗС про ресурсну угоду зі США: вона хороша, і ми хочемо підписати її якомога швидше

Україна хоче якомога швидше підписати рамкову угоду з США про створення інвестиційного фонду розвитку. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Що стосується угоди. Україна була дійсно готова підписати її й залишається готовою укласти угоду із США. Це хороша угода, і ми хочемо досягти її, підписати. Ми б хотіли підписати цю угоду якомога швидше

- сказав Тихий.

Він вважає, що це важливий елемент в українсько-американському стратегічному партнерстві.

У разі укладення ресурсної угоди Україна стане стратегічним місцем для США - Дуда06.03.25, 19:23 • 23270 переглядiв

Доповнення

6 березня Bloomberg повідомляло, що президент США Дональд Трамп хоче пов'язати запропоновану американо-українську угоду про корисні копалини з вимогою до Києва якнайшвидше встановити перемир'я. За словами джерел, найближчими днями угода може зрушити з мертвої точки.

4 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати рамкову угоду про створення інвестиційного фонду розвитку. Документ передбачає співпрацю у сфері корисних копалин та створення фонду відновлення з 50% внеском України.

3 березня конгресмен від Пенсільванії Браян Фіцпатрік повідомив про підписання "в найкоротші терміни" угоди про корисні копалини між США та Україною.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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