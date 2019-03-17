МИД Германии считает “фатальным нарушением права” аннексию Крыма РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас назвал “фатальным нарушением права” российскую аннексию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба немецкого МИД на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Этому фатальному нарушению права идет пятый год. Россия попыталась сдвинуть границы, прибегнув к военной силе. Тот, кто так действует, разрушает доверие и ставит под вопрос основные правила мирного сосуществования”, — говорится в заявлении Мааса, опубликованном в Твиттере.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма Россией.
Напомним, Латвия подтверждает свою неизменную позицию относительно того, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.
Außenminister @HeikoMaas zum Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim: "Zum fünften Mal jährt sich dieser fatale Rechtsbruch. Russland hat versucht, mit militärischer Gewalt Grenzen zu verschieben. ... 1/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17 марта 2019 г.