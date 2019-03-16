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МЗС Латвії зробило заяву до п'ятої річниці анексії Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Латвія підтверджує свою незмінну позицію щодо того, що Крим є невід'ємною частиною України, і продовжить підтримувати територіальну цілісність України. Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс написав у Twitter з нагоди п'ятих роковин анексії Криму, передає УНН.

МЗС Латвії зробило заяву до п'ятої річниці анексії Криму

"У 5-ту річницю так званого "референдуму", організованого Росією, і незаконної окупації і анексії Криму в Україні я підтверджую незмінну позицію Латвії щодо того, що Крим є невід'ємною частиною України, ми будемо і надалі підтримувати територіальну цілісність України", - зазначив він у Twitter, додавши хештег #CrimeaisUkraine.

Раніше свою заяву зробила Естонія. У заяві міністра закордонних справ країни Свена Міксера вказано, що Естонія рішуче засуджує незаконне анексію Криму Росією у 2014 році, а також подальшу мілітаризацію півострова

Нагадаємо, 16 березня п'яті роковини псевдореферендуму в Криму.

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