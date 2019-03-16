Естонія про п'яту річницю анексії: Крим став плацдармом для ЗС РФ

"У березні цього року відзначається п'ята річниця незаконної анексії Кримського півострова Росією. Ми рішуче засуджуємо цей акт, який ігнорував як українську Конституцію, так і волю народу, і становить серйозну загрозу європейській безпеці та міжнародному правопорядку", - йдеться в заяві міністра.

За його словами, для Естонії Крим є і залишиться частиною України.

"Росія використовувала цей період окупації для масового посилення своєї військової присутності на півострові. Крим став плацдармом для російських збройних сил, що прагнуть контролювати весь Чорноморський регіон і тим самим зміцнити вплив Росії в ширшому регіоні", - заявив міністр.

Естонія засуджує серйозні порушення міжнародного права, вчинені Російською Федерацією як окупаційної сили в Криму, зазначив Міксер. Він нагадав, що за минулі п'ять років окупації гуманітарна ситуація в Криму погіршилася, а кожен, кому не подобається російська анексія, перебуває в небезпеці.

Крім того, він підкреслив, що Естонія засуджує необґрунтоване застосування військової сили Російською Федерацією 25 листопада 2018 року проти кораблів ВМС України в Керченській протоці і незаконне затримання членів їх екіпажів.

"Це було кричуще порушення міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України, викликане безпосередньо окупацією Криму. Ескалація напруженості в Росії в регіоні Азовського моря являє собою явну загрозу безпеці в усій Європі", - сказано в заяві міністра.

Дипломат також додав, що Естонія підтримує політику невизнання анексії Криму, включаючи продовження санкцій і звільнення незаконно ув'язнених "в'язнів Кремля".

Нагадаємо, Туреччина заявила, що не визнає незаконну анексію Криму і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.