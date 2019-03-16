Естонія про п'яту річницю анексії: Крим став плацдармом для ЗС РФ

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 19878 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 45067 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 48823 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 64488 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 82303 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 82722 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 163998 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98223 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71634 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 324111 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1.2м/с
61%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 31627 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 45756 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24004 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 20548 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 21788 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 163997 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 324110 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 257751 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 368908 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 379850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 19878 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 13786 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17549 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24070 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 45826 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Естонія про п'яту річницю анексії: Крим став плацдармом для ЗС РФ

Київ • УНН

 • 10402 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Естонія рішуче засуджує незаконне анексію Криму Росією у 2014 році, а також подальшу мілітаризацію півострова. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ країни Свена Міксера з нагоди річниці анексії Криму, передає УНН.

Естонія про п'яту річницю анексії: Крим став плацдармом для ЗС РФ

"У березні цього року відзначається п'ята річниця незаконної анексії Кримського півострова Росією. Ми рішуче засуджуємо цей акт, який ігнорував як українську Конституцію, так і волю народу, і становить серйозну загрозу європейській безпеці та міжнародному правопорядку", - йдеться в заяві міністра.

За його словами, для Естонії Крим є і залишиться частиною України.

"Росія використовувала цей період окупації для масового посилення своєї військової присутності на півострові. Крим став плацдармом для російських збройних сил, що прагнуть контролювати весь Чорноморський регіон і тим самим зміцнити вплив Росії в ширшому регіоні", - заявив міністр.

Естонія засуджує серйозні порушення міжнародного права, вчинені Російською Федерацією як окупаційної сили в Криму, зазначив Міксер. Він нагадав, що за минулі п'ять років окупації гуманітарна ситуація в Криму погіршилася, а кожен, кому не подобається російська анексія, перебуває в небезпеці.

Крім того, він підкреслив, що Естонія засуджує необґрунтоване застосування військової сили Російською Федерацією 25 листопада 2018 року проти кораблів ВМС України в Керченській протоці і незаконне затримання членів їх екіпажів.

"Це було кричуще порушення міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України, викликане безпосередньо окупацією Криму. Ескалація напруженості в Росії в регіоні Азовського моря являє собою явну загрозу безпеці в усій Європі", - сказано в заяві міністра.

Дипломат також додав, що Естонія підтримує політику невизнання анексії Криму, включаючи продовження санкцій і звільнення незаконно ув'язнених "в'язнів Кремля".

Нагадаємо, Туреччина заявила, що не визнає незаконну анексію Криму і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,671.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,574.35