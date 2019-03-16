Эстония о пятой годовщине аннексии: Крым стал плацдармом для ВС РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Эстония решительно осуждает незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году, а также последующую милитаризацию полуострова. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Свена Миксера по случаю годовщины аннексии Крыма, передаёт УНН.
"В марте этого года отмечается пятая годовщина незаконной аннексии Крымского полуострова Россией. Мы решительно осуждаем этот акт, который игнорировал как украинскую Конституцию, так и волю народа, и представляет серьезную угрозу европейской безопасности и международному правопорядку", - говорится в заявлении министра.
По его словам, для Эстонии Крым является и останется частью Украины.
"Россия использовала этот период оккупации для массового усиления своего военного присутствия на полуострове. Крым стал плацдармом для российских вооруженных сил, стремящихся контролировать весь Черноморский регион и тем самым укрепить влияние России в более широком регионе", - заявил министр.
Эстония осуждает серьезные нарушения международного права, совершенные Российской Федерацией в качестве оккупационной силы в Крыму, отметил Миксер. Он напомнил, что за прошедшие пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась, а каждый, кому не нравится российская аннексия, находится в опасности.
Кроме того, он подчеркнул, что Эстония осуждает необоснованное применение военной силы Российской Федерацией 25 ноября 2018 года против кораблей ВМС Украины в Керченском проливе и незаконное задержание членов их экипажей.
"Это было вопиющее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, вызванное непосредственно оккупацией Крыма. Эскалация напряженности в России в регионе Азовского моря представляет собой явную угрозу безопасности во всей Европе", - сказано в заявлении министра.
Дипломат также добавил, что Эстония поддерживает политику непризнания аннексии Крыма, включая продление санкций и освобождение незаконно заключенных "узников Кремля".
Напомним, Турция заявила, что не признаёт незаконную аннексию Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.