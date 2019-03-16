Турция сделала заявление к пятой годовщине незаконной аннексии Крыма

"Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного референдума, состоявшегося пять лет назад в этот день (16 марта). В этой связи мы повторяем, что не признаем фактическую ситуацию, вызванную этим актом, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что ситуация с коренным населением Крыма - крымскотатарским народом - продолжает оставаться для Турции приоритетной.

"Мы будем продолжать поддерживать крымских татар, чтобы они жили в мире и безопасности на своей исторической родине, сохраняя свою самобытность", - сказано в заявлении.

Напомним, в понедельник, 18 марта, в Брюсселе 28 государств-членов Европейского Союза сделают публичное заявление относительно аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь.