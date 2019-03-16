Туреччина зробила заяву до п'ятої річниці незаконної анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Туреччина не визнає незаконну анексію Криму і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Туреччини, розміщеній на сайті відомства, передає УНН.
"Українська Автономна Республіка Крим була анексована Російською Федерацією в порушення міжнародного права на підставі незаконного референдуму, що відбувся п'ять років тому в цей день (16 березеня). У зв'язку з цим ми повторюємо, що не визнаємо фактичну ситуацію, викликану цим актом, і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.
У міністерстві підкреслили, що ситуація з корінним населенням Криму - кримськотатарським народом - продовжує залишатися для Туреччини пріоритетною.
"Ми будемо продовжувати підтримувати кримських татар, щоб вони жили в мирі та безпеці на своїй історичній батьківщині, зберігаючи свою самобутність", - сказано в заяві.
Нагадаємо, в понеділок, 18 березня, в Брюсселі 28 держав-членів Європейського Союзу зроблять публічну заяву щодо анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.