В понедельник ЕС выступит с заявлением об аннексии Крыма – дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В понедельник, 18 марта, в Брюсселе 28 государств-членов Европейского Союза сделают публичное заявление относительно аннексии Россией Автономной республики Крым и города Севастополь. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Альмейда, передаёт кореспондент УНН.
“ЕС отметит пятую годовщину незаконной аннексии Крыма в следующий понедельник в Брюсселе. Министры 28 государств-членов встретятся, и я думаю, вы можете рассчитывать на единую и убедительную позицию. Это уже было выражено, и это будет убедительное публичное заявление. Евросоюз не однократно заявлял, что он не признавал и не признает это нарушение международного права”, — сказал дипломат.
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Он высказал солидарность с Украиной и поддержку её суверенитета и территориальной целосности.
Отметим, 18 марта в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Напомним, США в ООН предвещают России изоляцию из-за милитаризации Крыма.