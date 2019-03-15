У понеділок ЄС виступить із заявою про анексію Криму - дипломат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У понеділок, 18 березня, в Брюсселі 28 держав-членів Європейського Союзу зроблять публічну заяву щодо анексії Росією Автономної республіки Крим та міста Севастополь. Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда, передає кореспондент УНН.
"ЄС згадає п'яту річницю незаконної анексії Криму в наступний понеділок в Брюсселі. Міністри 28 країн-членів зустрінуться, і я думаю, ви можете розраховувати на єдину і переконливу позицію. Це вже було висловлено, і це буде переконлива публічна заява. Євросоюз неодноразово заявляв, що він не визнавав і не визнає це порушення міжнародного права", - сказав дипломат.
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Він висловив солідарність з Україною і підтримку її суверенітету і територіальної цілісності.
Відзначимо, 18 березня в Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Нагадаємо, США в ООН віщують Росії ізоляцію через мілітаризації Криму.