Украина вновь призвала ООН лишить Россию права вето
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Россию за её агрессию против Украины, возможно, пришло время поставить на место, лишив права вето в Совете Безопастности ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передаёт кореспондент УНН.
“Если Совет безопасности не превратится в реальный безкомпромисный орган, который отвечает за поддержание мира и безопасности, никто не сможет гарантировать, что агрессия, как это было с Украиной, не произойдет в отношении других государств-членов (ООН). Я хотел бы процитировать свого Президента: "Может быть, наступило время, чтоб Россию поставили на место; начнём с того, чтоб отобрать у России право вето — по крайней мере когда речь заходит о вопросах российской агрессии против Украины”, — заявил Кислица.
По его словам, Украина считает, что выполнение статьи 27 устава, которая подчёркивает, что в Совете Безопасности член, который явлется стороной спора, должен воздерживатся от голосования, столь же актуально, как было раньше.
Напомним, выступая на заседании ООН 20 февраля, Президент Украины Петр Порошенко предложил лишить Россию права вето в вопросах Украины.