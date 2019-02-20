Украина предложила ООН лишить Россию права вето
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вооруженной агрессией против Украины Россия нарушила Устав ООН, который поручает членам Совета Безопасности поддерживать международный мир и безопасность в мире. Возможно, теперь самое время лишить ее права вето, по крайней мере, по вопросу российской агрессии против Украины. Такое предложение высказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.
"Украина - миролюбивая нация без планов экспансии или территориальных претензий. Мы не посягнули ни на один сантиметр суверенитета и территориальной целостности России. Максимальная уважение к Уставу ООН и в Хельсинских принципов ОБСЕ была основой нашей внешней политики с момента обретения независимости", - сказал Президент.
Он также обратил внимание на события декабря 1994 года в Будапеште, когда Украина отказалась от третьего в мире арсенала ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.
"В 2014 году в ответ на нашу добрую волю одна из подписантов Будапештского Меморандума - Российская Федерация - вонзила нам нож в спину", - отметил Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что, прибегнув к военной агрессии против Украины, Россия нарушила все возможные нормы и принципы международного права, включая Устав ООН, который поручает членам Совета Безопасности поддерживать международный мир и безопасность в мире.
"Что же может сделать международное сообщество по России? Например, в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций - правильный и оправданный ход. Возможно, пришло время поставить Россию на место: начать с лишение его права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины? Что еще мы могли сделать для того, чтобы принести мир в Украине и найти длительное решение в противодействии российской агрессии?" - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНН, Украина на заседании Генассамблеи ООН заявила, что Кремль готовится к военному удару.
Напомним, сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Проведение дебатов на эту тему является первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против украинского государства.