Україна в ООН: Кремль готується до військового удару

"Загальна чисельність збройних сил РФ уздовж російсько-українського кордону понад 87 тисяч військових. Військові експерти відразу можуть сказати, що збройне угруповання на кордоні РФ з Україною - це ударне наступальне угруповання. Нічого спільного це не має з обороною. Завдання - це військовий удар. Саме до цього готується Кремль", - сказав Президент.

Він повідомив також, що минулого року СММ ОБСЄ на Донбасі неодноразово знімала на відео колони російських військових машин, які незаконно перетинають райони українсько-російської межі в місцях, неконтрольованих владою України.

Крім того, спостерігачі встановили на окупованій території Донбасу присутність новітніх систем електронної боротьби, радіорозвідки, а також електронної системи блокування БПЛА. За словами Порошенка, цих систем ніколи не було на озброєнні українських збройних сил.

"Лише одна країна в змозі виробляти ці системи і підтримувати в експлуатаційному стані - це Росія", - додав він.

Всього, за його словами, на окупованому Донбасі зосереджено приблизно 35 тисяч бойовиків і 2100 військовослужбовців з регулярних збройних сил РФ.

"На Донбасі збройні формування Росії мають 496 танків. Відзначте, що це більше ніж танків у Німеччині або Франції, Іспанії або Італії. Там також 938 броньованих бойових машин, 128 систем залпового вогню, 776 артилерійських систем, включаючи самохідні", - зазначив Президент.

Раніше в Кремлі заявляли, що між Росією і Україною немає ніякої війни.

Нагадаємо, сьогодні в Нью-Йорку проходить засідання Генеральної Асамблеї ООН по пункту 67 її порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Проведення дебатів на цю тему є першим комплексним розглядом в рамках ГА ООН питання російської агресії проти української держави.