Україна в ООН: Кремль готується до військового удару
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Загальна чисельність збройних сил Росії вздовж російсько-українського кордону становить понад 87 тисяч військових. Це цілком може свідчити про те, що Кремль готується до нанесення військового удару. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
"Загальна чисельність збройних сил РФ уздовж російсько-українського кордону понад 87 тисяч військових. Військові експерти відразу можуть сказати, що збройне угруповання на кордоні РФ з Україною - це ударне наступальне угруповання. Нічого спільного це не має з обороною. Завдання - це військовий удар. Саме до цього готується Кремль", - сказав Президент.
Він повідомив також, що минулого року СММ ОБСЄ на Донбасі неодноразово знімала на відео колони російських військових машин, які незаконно перетинають райони українсько-російської межі в місцях, неконтрольованих владою України.
Крім того, спостерігачі встановили на окупованій території Донбасу присутність новітніх систем електронної боротьби, радіорозвідки, а також електронної системи блокування БПЛА. За словами Порошенка, цих систем ніколи не було на озброєнні українських збройних сил.
"Лише одна країна в змозі виробляти ці системи і підтримувати в експлуатаційному стані - це Росія", - додав він.
Всього, за його словами, на окупованому Донбасі зосереджено приблизно 35 тисяч бойовиків і 2100 військовослужбовців з регулярних збройних сил РФ.
"На Донбасі збройні формування Росії мають 496 танків. Відзначте, що це більше ніж танків у Німеччині або Франції, Іспанії або Італії. Там також 938 броньованих бойових машин, 128 систем залпового вогню, 776 артилерійських систем, включаючи самохідні", - зазначив Президент.
Раніше в Кремлі заявляли, що між Росією і Україною немає ніякої війни.
Нагадаємо, сьогодні в Нью-Йорку проходить засідання Генеральної Асамблеї ООН по пункту 67 її порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Проведення дебатів на цю тему є першим комплексним розглядом в рамках ГА ООН питання російської агресії проти української держави.