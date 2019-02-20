Украина в ООН: Кремль готовится к военному удару

"Общая численность вооруженных сил РФ вдоль российско-украинской границы более 87 тысяч военных. Военные эксперты сразу могут сказать, что вооруженное группирование на границе РФ с Украиной - это ударная наступательная группировка. Ничего общего это не имеет с обороной. Задача - это военный удар. Именно к этому готовится Кремль", - сказал Президент.

Он сообщил также, что в прошлом году СММ ОБСЕ на Донбассе неоднократно снимала на видео колонны российских военных машин, незаконно пересекающих районы украинско-росийской границы в местах, неконтролируемых властями Украины.

Кроме того, наблюдатели установили на оккупированной территории Донбасса присутствие новейших систем электронной борьбы, радиоразведки, а также электронной системы блокировки БПЛА. По словам Порошенко, этих систем никогда не было на вооружении украинских вооруженных сил.

"Лишь одна страна в состоянии производить эти системы и поддерживать в эксплуатационном состоянии - это Россия", - добавил он.

Всего, по его словам, на оккупированном Донбассе сосредоточено примерно 35 тысяч боевиков и 2100 военнослужащих из регулярных вооруженных сил РФ.

"На Донбассе вооруженные формирования России имеют 496 танков. Отметьте, что это больше чем танков у Германии или Франции, Испании или Италии. Там также 938 бронированных боевых машин, 128 систем залпового огня, 776 артиллерийских систем, включая самоходные", - отметил Президент.

Ранее в Кремле заявляли, что между Россией и Украиной нет никакой войны.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Проведение дебатов на эту тему является первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против украинского государства.