Україна запропонувала ООН позбавити Росію права вето

"Україна - миролюбна нація без планів експансії або територіальних претензій. Ми не зазіхнули на жоден сантиметр суверенітету і територіальної цілісності Росії. Максимальна повага до Статуту ООН і до Гельсінських принципів ОБСЄ була основою нашої зовнішньої політики з моменту здобуття незалежності", - сказав Президент.

Він також звернув увагу на події грудня 1994 року в Будапешті, коли Україна відмовилася від третього в світі арсеналу ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

"У 2014 році у відповідь на нашу добру волю одна із підписантів Будапештського Меморандуму - Російська Федерація - встромила нам ніж у спину", - зазначив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що, вдавшись до військової агресії проти України, Росія порушила всі можливі норми та принципи міжнародного права, включаючи Статут ООН, який доручає членам Ради Безпеки підтримувати міжнародний мир і безпеку у світі.

"Що ж може зробити міжнародна спільнота щодо Росії? Наприклад, у 1939 році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги Націй - правильний і виправданий хід. Можливо, настав час поставити Росію на місце: почати з позбавлення її права вето, принаймні, коли йдеться про питання російської агресії проти України? Що ще ми могли зробити для того, щоб принести мир в Україну і знайти тривале рішення у протидії російській агресії?" - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНН, Україна на засіданні Генасамблеї ООН заявила, що Кремль готується до військового удару.

Нагадаємо, сьогодні в Нью-Йорку проходить засідання Генеральної Асамблеї ООН по пункту 67 її порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Проведення дебатів на цю тему є першим комплексним розглядом в рамках ГА ООН питання російської агресії проти української держави.