Україна знову закликала ООН позбавити Росію права вето
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Росію за її агресію проти України, можливо, прийшов час поставити на місце, позбавивши права вето в Раді Безпеки ООН. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, передає кореспондент УНН.
"Якщо Рада безпеки не перетвориться в реальний безкомпромісний орган, який відповідає за підтримання миру і безпеки, ніхто не зможе гарантувати, що агресія, як це було з Україною, не виникне щодо інших держав-членів (ООН). Я хотів би процитувати свого Президента: "Може бути, настав час, щоб Росію поставили на місце; почнемо з того, щоб відібрати у Росії право вето - принаймні, коли йдеться про питання російської агресії проти України", - заявив Кислиця.
За його словами, Україна вважає, що виконання статті 27 статуту, що наголошує, що в Раді Безпеки член, який є стороною спору, має утримуватись від голосування, як і раніше актуальне.
Нагадаємо, виступаючи на засіданні ООН 20 лютого, Президент України Петро Порошенко запропонував позбавити Росію права вето в питаннях України.