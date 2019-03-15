США в ООН предвещают России изоляцию из-за милитаризации Крыма

"Мы с союзниками и партнерами будем добиваться того, чтоб правительство России выполняло свои обязательства, в частности по соблюдению прав и свобод. Мы также видим дальнейшую милитаризацию, включая проведение военных учений и с переводом военных средств и персонала в Крым. Такими шагами Россия ведет себя к дальнейшей изоляции, к ухудшению перспектив для себя и своих соседей", - заявил дипломат.

По его словам, России следует переосмыслить свой подход в отношении Украины.

"Мы по прежнему будем изучать весь спектр мер в нашем распоряжении, включая дипломатию и меры по содействию безопасности для того, чтоб за такие действия платила Россия. Наши санкции в отношении агрессивных деяний будут сохраняться до тех пор, пока не будет полностью возвращен Крым и выполнены Минские соглашения", - подчеркнул Коэн.

Напомним, США усилили санкции против РФ.

Также антироссийские санкции ввела Канада.

Корме того, ЕС продлил персональные санкции в отношении россиян за действия против Украины.