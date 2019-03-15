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США в ООН віщують Росії ізоляцію через мілітаризацію Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Мілітаризація кримського півострова окупаційною владою Кремля призведе до ще більшої ізоляції Росії у міжнародному співтоваристві. Про це заявив в.о. постійного представника США при Організації Об'єднаних Націй Джонатан Коен під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, передає кореспондент УНН.

США в ООН віщують Росії ізоляцію через мілітаризацію Криму

"Ми з союзниками і партнерами будемо домагатися того, щоб уряд Росії виконував свої зобов'язання, зокрема щодо дотримання прав і свобод. Ми також бачимо подальшу мілітаризацію, включаючи проведення військових навчань і з переведення військових засобів і персоналу в Крим. Такими кроками Росія веде себе до подальшої ізоляції, до погіршення перспектив для себе і своїх сусідів", - заявив дипломат.

За його словами, Росії слід переосмислити свій підхід стосовно України.

"Ми як і раніше будемо вивчати увесь спектр заходів в нашому розпорядженні, включаючи дипломатію і заходи зі сприяння безпеці для того, щоб за такі дії платила Росія. Наші санкції стосовно агресивних діянь будуть зберігатися до тих пір, поки не буде повністю повернуто Крим і виконані Мінські угоди", - підкреслив Коен.

Нагадаємо, США посилили санкції проти РФ.

Також антиросійські санкції ввела Канада

Кормі того, ЄС продовжив персональні санкції щодо росіян за дії проти України.

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